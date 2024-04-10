"حق الملح".. عادة مغربية لمكافأة الزوجة في عيد الفطر

تعد عادة "حق الملح"، من أبرز الطقوس المغربية مع حلول عيد الفطر، إذ يجتهد الزوج في تقديم هدية شكر لزوجته في العيد، اعترافًا وتقديرًا منه لجهودها ومشقتها في إسعاد الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزز أواصر المحبة داخل الأسر.

ولا تزال هذه العادة الأصيلة حيَّة في المغرب، وهي العادة التي عُرفت أيضًا عند سكان البلدان المغاربية، مع اختلاف في التسمية؛ فهناك من يطلق عليها "حق الملح" أو "حق الطعام" أو "التكبيرة"، فيما يظل مضمونها نفسه.

وأكد الباحث في قضايا الهوية المغربية عبد الله النملي، أن "حق الملح من العادات المتوارثة لدى الأسر المغربية؛ فالزوج يشتري هدية ويقدمها لزوجته في العيد، اعترافًا وتقديرًا لجميل صنعها خلال الشهر الفضيل، وتقديرًا لتعبها طوال شهر رمضان دون تذمر".

وأضاف النملي لـ"إرم نيوز"، أن "هذه العادة، التي تجسد عمق العشرة والمودة بين الأزواج وتماسك الأسرة، لا تزال حية، وبعض الأئمة في المساجد يذكّرون المصلين بالحفاظ عليها، في سياق زمن العولمة وتفكك الروابط الاجتماعية".

وأوضح أن "قيمة حق الملح تختلف باختلاف المستوى الاجتماعي للأسرة، فمنهم من يقدم مبلغًا ماليًا، أو يشتري لباسًا تقليديًا، وآخرون يقدمون ذهبًا أو فضة، وهناك من يهدي زوجته تكاليف عمرة، أو كل ما من شأنه إدخال السرور عليها".

وقال النملي، إن "حق الملح تطور في أيامنا هذه، إذ أصبحت الهدايا في بعض الأسر الثرية باهظة كسيارات وغيرها، وانتشر التباهي بها على مواقع التواصل الاجتماعي".