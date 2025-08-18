وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني

فُجع الوسط الأدبي في السعودية والخليج، يوم الاثنين، بخبر وفاة الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني، إثر سقوطه من إحدى المرتفعات في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان.

ينحدر الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوبه الشعري الذي جمع بين عبق التراث وروح الحداثة، ما جعله يحجز لنفسه مكانة بارزة في المشهد الشعري الخليجي والعربي.

وخلال مسيرته الأدبية، أصدر الراحل أكثر من 15 مجموعة شعرية أثرت المكتبة العربية، كما كان حاضرًا في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية داخل المملكة وخارجها، حيث تميز بحضوره القوي وصوته الشعري المتفرد.