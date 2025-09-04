مصدر: زيلينسكي يعتزم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف اليوم الخميس

logo
منوعات

إنقاذ بطولي لطفل علق بين صخرتين في نهر بالصين (صور)

إنقاذ بطولي لطفل علق بين صخرتين في نهر بالصين (صور)
تعبيريةالمصدر: iSotck
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 9:35 ص

في مشهد مؤثر، شكّل عدد من الرجال في مقاطعة قويتشو الصينية حاجزًا بشريًا لمواجهة تيار نهر جارف، وتمكنوا من إنقاذ طفل في الثانية عشرة من عمره بعد أن علق بين صخرتين كبيرتين وكاد يغرق.

لحظة إنقاذ الطفل في نهر بجنوب غرب الصين

الواقعة حدثت في 24 أغسطس الماضي، عندما كان الطفل يلهو قرب جدول مائي قبل أن تجرفه المياه العنيفة وتحاصره الصخور، ولم يظهر من جسده سوى رأسه. صرخات الاستغاثة استدعت مجموعة من السياح الذين هرعوا لمساعدته.

لحظة إنقاذ الطفل في نهر بجنوب غرب الصين

ورغم محاولات عدة لانتشاله بحبل باءت بالفشل بسبب زلق الصخور، نجح شياو فنغ، البالغ من العمر 39 عامًا، في النزول ثلاث مرات وسط قوة التيار، وتمكّن في محاولته الأخيرة من سحب الطفل، ليلتقطه منقذ آخر كان بانتظاره أسفل النهر. واستغرقت عملية الإنقاذ أقل من 20 دقيقة.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

بمشهد بطولي.. ممرضة هندية تخاطر بحياتها لتطعيم رضيع (فيديو)

القصة لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بشجاعة المنقذين وتكاتفهم، واعتبر كثيرون أنهم ضربوا مثالًا نادرًا في التضحية والعمل الجماعي.

لحظة إنقاذ الطفل في نهر بجنوب غرب الصين

وأكد شياو، الذي كان برفقة ابنته خلال الرحلة، أنه لم يفكر سوى في إنقاذ حياة الطفل، فيما أضاف أحد المشاركين أن مثل هذه الجداول قد تكون خطيرة، داعيًا الزوار إلى توخي الحذر.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC