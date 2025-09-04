إنقاذ بطولي لطفل علق بين صخرتين في نهر بالصين (صور)

في مشهد مؤثر، شكّل عدد من الرجال في مقاطعة قويتشو الصينية حاجزًا بشريًا لمواجهة تيار نهر جارف، وتمكنوا من إنقاذ طفل في الثانية عشرة من عمره بعد أن علق بين صخرتين كبيرتين وكاد يغرق.

الواقعة حدثت في 24 أغسطس الماضي، عندما كان الطفل يلهو قرب جدول مائي قبل أن تجرفه المياه العنيفة وتحاصره الصخور، ولم يظهر من جسده سوى رأسه. صرخات الاستغاثة استدعت مجموعة من السياح الذين هرعوا لمساعدته.

ورغم محاولات عدة لانتشاله بحبل باءت بالفشل بسبب زلق الصخور، نجح شياو فنغ، البالغ من العمر 39 عامًا، في النزول ثلاث مرات وسط قوة التيار، وتمكّن في محاولته الأخيرة من سحب الطفل، ليلتقطه منقذ آخر كان بانتظاره أسفل النهر. واستغرقت عملية الإنقاذ أقل من 20 دقيقة.

القصة لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بشجاعة المنقذين وتكاتفهم، واعتبر كثيرون أنهم ضربوا مثالًا نادرًا في التضحية والعمل الجماعي.

وأكد شياو، الذي كان برفقة ابنته خلال الرحلة، أنه لم يفكر سوى في إنقاذ حياة الطفل، فيما أضاف أحد المشاركين أن مثل هذه الجداول قد تكون خطيرة، داعيًا الزوار إلى توخي الحذر.