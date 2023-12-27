"لوموند": 47 وفاة مرتبطة بتجارة المخدرات في مرسيليا
شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية تصاعدا مروعا في تجارة المخدرات، إذ كان 2023 عاما ملطخا بدماء 47 وفاة و118 إصابة مرتبطة بتهريب المخدرات، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، فإنه "من المثير للصدمة أن الأفراد المتورطين بهذه الحوادث هم من الأصغر سنًّا، إذ يعمل الأطفال كعداءين وأولاد مهمات، ويواجهون عواقب مأساوية، إضافة لمشاركة النساء بشبكات الاتجار، وتعد هذه طفرة ملحوظة. وهذه الموجة غير المسبوقة من العنف، كما وصفها المدعي العام نيكولا بيسون، تشير إلى ارتفاع حاد بجرائم القتل المرتبطة بالمخدرات، فقد تضاعفت منذ 2020، عندما أودت الجماعات الإجرامية بحياة 20 شخصًا".
وأكدت أن "ما يثير القلق البالغ هو الارتفاع الملحوظ في عدد الضحايا والجناة من الأحداث، فقد قُتل سبعة قاصرين وأصيب 18 آخرون، وأن الأمر الذي يثير الصدمة أن 56 من الجناة المتهمين بالإعدام الجماعي والشروع في القتل، كان من بينهم ستة قاصرين و51% تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، ما يسلط الضوء على الواقع المؤلم لتورط الشباب بهذه الجرائم".
وأضافت أن "المدعي العام حدد أربع فئات من الضحايا، هي تجار المخدرات المنتسبون وشباب الحراسة والسكان المستهدفون في المناطق السكنية، والضحايا الجانبيون، بمن في ذلك النساء، وأن المأساة تمتد إلى تجنيد الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإغرائهم بوهم المال السهل، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة، كما رأينا في حالة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا قُتل عن طريق دائرة تهريب المخدرات"، لافتة إلى أنه "لوحظ ارتفاع في مشاركة المرأة بإدارة مواقع البيع والأدوار التنظيمية داخل الشبكات الإجرامية، إذ تنخرط النساء بنشاط في الجوانب العملياتية، وملء الفراغات التي خلفها رفاقهن المسجونون أو الهاربون".
وأفادت بأنه "رغم ارتفاع جرائم القتل المرتبطة بالاتجار بالمخدرات إلى مستويات غير مسبوقة، فإن فعالية قوات إنفاذ القانون تتألق بوضوح، فقد تم القبض على خمس فرق موت أثناء الهجمات المخطط لها، إضافة إلى معدل غير مسبوق بإزالة جرائم القتل؛ ما أدى إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة وأموال كثيرة".
وأشارت إلى أن "الارتفاع الكبير في جرائم القتل يرتبط بالسيطرة على نقاط توزيع المخدرات المربحة، التي تدر كل منها مكاسب يومية كبيرة، ما يؤدي إلى صراعات بين العصابات الإجرامية المتنافسة، وأرجع المدعي العام 73% من جرائم القتل المرتبطة بالعصابات إلى عصابتين إجراميتين في مرسيليا؛ ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات، لا سيما في آب/أغسطس".
وأوضحت الصحيفة أن "ملاحقة العقول المدبرة ورؤساء الشبكات تمتد عبر الحدود الدولية، وتعتمد على التعاون الدولي المعزز، وتشمل الجهود أيضًا منع عمليات المخدرات وتنظيم الجرائم من داخل السجون، ومعالجة حالات حضور أباطرة المخدرات عمليات القتل عن بعد من خلال الاتصالات الهاتفية المشفرة، وأن الارتفاع الكبير بتجارة المخدرات في مرسيليا يعكس حقيقة قاتمة تتمثل في تصاعد العنف المرتبط بالمخدرات"، داعية إلى "عمل دولي تعاوني وتدابير مبتكرة للحد من هذا الاتجاه المدمر".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية