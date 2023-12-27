"لوموند": 47 وفاة مرتبطة بتجارة المخدرات في مرسيليا

شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية تصاعدا مروعا في تجارة المخدرات، إذ كان 2023 عاما ملطخا بدماء 47 وفاة و118 إصابة مرتبطة بتهريب المخدرات، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإنه "من المثير للصدمة أن الأفراد المتورطين بهذه الحوادث هم من الأصغر سنًّا، إذ يعمل الأطفال كعداءين وأولاد مهمات، ويواجهون عواقب مأساوية، إضافة لمشاركة النساء بشبكات الاتجار، وتعد هذه طفرة ملحوظة. وهذه الموجة غير المسبوقة من العنف، كما وصفها المدعي العام نيكولا بيسون، تشير إلى ارتفاع حاد بجرائم القتل المرتبطة بالمخدرات، فقد تضاعفت منذ 2020، عندما أودت الجماعات الإجرامية بحياة 20 شخصًا".

وأكدت أن "ما يثير القلق البالغ هو الارتفاع الملحوظ في عدد الضحايا والجناة من الأحداث، فقد قُتل سبعة قاصرين وأصيب 18 آخرون، وأن الأمر الذي يثير الصدمة أن 56 من الجناة المتهمين بالإعدام الجماعي والشروع في القتل، كان من بينهم ستة قاصرين و51% تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، ما يسلط الضوء على الواقع المؤلم لتورط الشباب بهذه الجرائم".

وأضافت أن "المدعي العام حدد أربع فئات من الضحايا، هي تجار المخدرات المنتسبون وشباب الحراسة والسكان المستهدفون في المناطق السكنية، والضحايا الجانبيون، بمن في ذلك النساء، وأن المأساة تمتد إلى تجنيد الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإغرائهم بوهم المال السهل، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة، كما رأينا في حالة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا قُتل عن طريق دائرة تهريب المخدرات"، لافتة إلى أنه "لوحظ ارتفاع في مشاركة المرأة بإدارة مواقع البيع والأدوار التنظيمية داخل الشبكات الإجرامية، إذ تنخرط النساء بنشاط في الجوانب العملياتية، وملء الفراغات التي خلفها رفاقهن المسجونون أو الهاربون".