روائح كريهة وملوثات.. الجفاف يقتل آلاف الأسماك بالمكسيك (صور)

نفقت آلاف الأسماك بعدما جفّت إحدى البحيرات في شمال المكسيك، على ما أفاد مصوّر في وكالة فرانس برس.

ورشّت مجموعة من المتطوعين كمية من الجير لكي لا تتسبّب جيف الأسماك المتحللة بأمراض حول "بحيرة بوستيّوس" في ولاية تشيواوا.

وتنتشر رائحة كريهة في المنطقة، في حين تواجه مركبات جمع الأسماك النافقة صعوبات في التقدم بسبب أرضية المستنقع.