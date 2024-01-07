وفاة الكويتية فاطمة الصولة

بعد صراع مع المرض، توفيت الكاتبة التلفزيونية فاطمة الصولة بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في كتابة الأعمال التلفزيونية الدرامية، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

وبرحيل الكاتبة فاطمة الصولة "أم فيصل"، خسرت الدراما التلفزيونية الكويتية والخليجية إحدى فارساتها، وذلك لأسلوبها الخاص في كتابة أعمالها الدرامية التلفزيونية التي انطلقت بها، منذ 2005، واستطاعت أن تحجز لها مكانة مرموقة بين كُتَّاب الدراما التلفزيونية في الكويت، والخليج، والوطن العربي، لأسلوب طرحها الجميل بالقضايا التي تريد تسليط الضوء عليها.