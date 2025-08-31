عريس مصري يحول حفل زفافه إلى "درس خصوصي" (فيديو)

فاجأ شاب مصري، المدعويين إلى حفل زفافه الذي أقيم، مساء السبت، في إحدى صالات الأفراح بمحافظة "الفيوم"، بتحويل المناسبة السعيدة إلى "درس خصوصي".

وصدم العريس، الذي وقف إلى جانب عروسه، الحضور بالنداء على الطلبة الذين يتلقون الدروس على يده، بالحضور أمامه، وفاجأهم بأنه سيقدم لهم "درس بلاغة" خلال الزفاف.

وليخرج من أي حرج قد يلحق به من تلك الخطوة، التي رآها كثيرون تهدف إلى لفت الانتباه وركوب ترند الشهرة، حسب وصف البعض، أكد العريس أن عروسته غير معترضة على ذلك.

وتحت وصف"أغرب فرح في مصر"، نشر موقع "القاهرة 24" المصري مقطعاً مصوراً من حفل الزفاف يوثق ما دار خلال تلك الواقعة الغريبة فعلاً.

وبدأ العريس بالفعل في مناقشة الأطفال وتوجيه أسئلة في البلاغة والنحو والإعراب، فيما تفاعل الطلبة مع أستاذهم وسط أجواء ممزوجة بالصدمة والبهجة والاستغراب.