في الـ56 من عمرها.. جينيفر لوبيز تكشف سر رشاقتها (فيديو)

في حديث مصوّر أثار تفاعلا واسعا على "تيك توك"، أكدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أهمية التغذية الصحية في الحفاظ على رشاقة الجسم والوقاية من الترهل، مشيرة إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا جوهريا في مظهرها المتجدد رغم بلوغها سن الـ56.

وخلال المقابلة، أوضحت لوبيز أنها جربت مختلف الحميات والمدربين الشخصيين، لكنها توصلت إلى قناعة بأن النساء بحاجة إلى كميات أكبر من البروتين مع التقدم في العمر، نظرًا لفقدان الكتلة العضلية الذي يؤدي إلى ترهل الجسم وظهور علامات الشيخوخة.

وقالت "حين تبدأ العضلات بالضمور، يبدأ الجسم في الترهل. لذلك أحرص على تناول كمية كافية من البروتين وشرب الكثير من الماء"، مشددة على أن العناية بالنوم جزء أساسي من نمط حياتها؛ إذ تسعى للحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميًا.

وأكدت لوبيز أنها تمتنع عن شرب الكحول والتدخين، كما تسعى لتنشئة أطفالها على عادات غذائية صحية، بعد أن نشأت على أطعمة غنية بالأرز والفاصوليا والمقليات. كما أشارت إلى أهمية الحفاظ على التفكير الإيجابي كجزء من أسلوب حياتها.

والفيديو الذي انتشر على نطاق واسع حظي بآلاف المشاهدات والتعليقات؛ إذ عبّر كثير من المتابعين عن إعجابهم بالنجمة وبنهجها الصحي، وكتب أحدهم: "أحب هذه المرأة كثيرًا"، بينما وصفها آخر بـ"رائعة الجمال".

ومن ناحية أخرى، يؤكد خبراء التغذية أن فقدان العضلات من العوامل التي تسهم في ظهور علامات الشيخوخة، رغم أنه جزء طبيعي من التقدم في العمر. ويمكن للنساء على وجه الخصوص الاستفادة من زيادة تناول البروتين، خاصةً في فترات ما قبل انقطاع الطمث أو عند محاولة فقدان الوزن.

وتشير التوصيات العامة إلى أن النساء يحتجن إلى نحو 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا، لكن قد تزداد الحاجة لدى البعض لدعم صحة العضلات والعظام.

وبحسب ما نشرته مؤسسة UCI Health، فإن احتياجات المرأة الغذائية تختلف باختلاف مراحل حياتها؛ ما يجعل النظام الغذائي المتوازن ضروريا للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.