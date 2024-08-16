عاودت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت جولتها الضخمة "إيراس" بإحيائها حفلة في لندن، مساء الخميس، كان معجبوها ينتظرونها بفارغ الصبر، بعدما ألغيت، الأسبوع الفائت، حفلاتها الثلاث، التي كانت مقررة في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

ووفق وكالة "فرانس برس"، لم تُخب نجمة البوب آمال جمهورها في هذه الحفلة المرتقبة، إذ استضافت على المسرح الفنان الإنكليزي إد شيران وغنت معه عددًا من الأغنيات التي تعاونا فيها.

واستهلت المغنية أولى حفلاتها، الخمس، المقررة في ملعب "ويمبلي" بأغنيتها "22"، مرتدية قميص "تي شيرت" كتب عليها: "الكثير يحدث في الوقت الراهن"، في إشارة واضحة إلى الفترة المضطربة التي مرت بها أخيرًا.

فبالإضافة إلى ما حصل في فيينا، تأتي حفلاتها في العاصمة البريطانية بعد نحو أسبوعين من مقتل 3 طفلات طعنًا في ساوثبورت (شمال غرب إنكلترا)، كنّ يشاركن في حصة رقص على أغاني تايلور سويفت.

ومنذ بداية فترة ما بعد الظهر، احتشد المئات من الـ"سويفتيز" في محيط ملعب "ويمبلي"، حيث يُتوقع أن يحضر نحو 90 ألف شخص كلاّ من الحفلات الخمس الأخيرة للمغنية في أوروبا، بعد عام ونصف عام تقريبًا من انطلاق جولتها الضخمة في الولايات المتحدة.

وطمأنت شرطة لندن إلى أن تدابير التدقيق عند المداخل ستُعزز، مشيرة إلى أن إجراءات أمنية إضافية ستُتخذ حول الملعب.

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ونبّه موقع "ويمبلي" الإلكتروني، حاملي التذاكر، إلى أن "إجراء تدقيق إضافي" سيُتخذ في الملعب "قبل الدخول".

وستكون حفلات سويفت في لندن مسك الختام للجزء الأوروبي من جولتها، الذي انطلق، في أيار/مايو الفائت، من باريس. وستسافر النجمة العالمية بعد ذلك إلى كندا لإحياء الحفلات الأخيرة من جولة عالمية، كان لها أثر اقتصادي إيجابي ضخم.

وفي أواخر العام الفائت، أصبحت "إيراس" أول جولة لفنان في التاريخ تتجاوز قيمة التذاكر المباعة لحفلاته مليار دولار.