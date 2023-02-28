العلاقة بين التنمّر والصحة النفسية عند المراهقين

إنّ تأثير التنمّر المدرسي على الصحة العقلية للشباب معروف جيدًا منذ سنوات، لكن في هذا المقال نستعرض المزيد عن هذا الموضوع.

تعتبر العلاقة بين التنمّر والصحة العقلية لدى المراهقين من أكثر الموضوعات التي يتم البحث فيها اليوم، على الرغم من أنّ التنمّر المدرسي كان موجودًا دائمًا، إلا أنه يتم اليوم إعطاء الأولوية لتهيئة بيئة من الاحترام في المؤسسات التعليمية.

ومع ذلك، فإنّ استئصال شكل من أشكال العنف الذي يمارسه الأشخاص الذين لا تزال عملية بناء أنفسهم جارية، أمرٌ معقد. في الواقع ليس التنمّر عنفًا يتعلق فقط بالضحية والمتحرش، ولكنه يشمل المتفرجين والمدارس والعائلات، وبالطبع المجتمع نفسه.

فلكل هذه الأسباب، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار عواقب هذه المضايقة على الصحة العقلية عند المراهقين. وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفضاء، ولذا لا بد من معرفة وإدراك الآثار المترتبة على التنمر لأنها المفتاح لإنهائه إلى الأبد.

يعد انعدام الأمان وتدهور احترام الذات والثقة بالنفس وكذلك صعوبة العلاقات مع الآخرين من بين العواقب الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين يقعون ضحايا للتحرش والمضايقات.