البحرين تدخل موسوعة "غينيس" لاختبارات السمع

ولفت إلى أن "الجهاز يتميز بخفة الوزن وسهولة النقل، ولا يحتاج إلى كابينة معزولة، فهو يعزز علم السمع عن بعد، وذات جودة عالية في التشخيص والفحص".

يشار إلى أن موسوعة "غينيس" هي السلطة الدولية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم.