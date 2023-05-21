البحرين تدخل موسوعة "غينيس" لاختبارات السمع
دخلت البحرين موسوعة "غينيس" في مجال الطب بعد أن حققت رقماً قياسياً عالمياً جديداً وتحطيم الرقم القياسي لاختبارات السمع لمدة 12 ساعة المسجل بالموسوعة.
وأعلن محكم موسوعة "غينيس" خلال حفل أقيم في الحرس الملكي عند انتهاء فترة اختبارات السمع، عن تحطيم البحرين للرقم القياسي خلال 12 ساعة وتحقيقها لقب غينيس للأرقام القياسية، وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا".
وتسلم شهادة الاعتماد الرسمية من المحكم الرسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حول فعالية "اسمع العالم" اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي .
من جانبه، قال الدكتور أحمد خالد حسن، جراح أنف وأذن وحنجرة بمستشفى الملك حمد الجامعي، إن "البحرين حطمت الرقم القياسي مستعينة بأحدث التقنيات الطبية المبتكرة في مجال السمع KUDOWAVE، وهو جهاز صمم بتقنية عالية الدقة يهدف إلى تطوير وتسهيل الرعاية الصحية فيما يتعلق بحاسة السمع".
ولفت إلى أن "الجهاز يتميز بخفة الوزن وسهولة النقل، ولا يحتاج إلى كابينة معزولة، فهو يعزز علم السمع عن بعد، وذات جودة عالية في التشخيص والفحص".
يشار إلى أن موسوعة "غينيس" هي السلطة الدولية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم.