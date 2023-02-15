لائحة "تنظيم المحتوى الرقمي" تشعل غضباً عارماً في العراق
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد نشر لائحة تنظيم المحتوى الرقمي؛ بهدف تنظيم عملية نشر المحتوى، لكن أوساطاً مهتمة اعتبرت تلك اللائحة تضييقاً على الحريات، وتقييداً لنشر المعلومات.
وقالت هيئة الإعلام والاتصالات (رسمية) إن إصدار تلك اللائحة جاء ضمن رغبتها في "تعزيز التنشئة والتثقيف والتنظيم والترسيخ وتعزيز الاستخدام الرقمي في كافة المجالات، وكذلك رغبتها بتحصين المجتمع والفئات الخاصة كالمرأة والأطفال والشباب، فضلاً عن حماية حقوق المستخدمين في المحتوى الرقمي من الأفراد والكيانات أو المؤسسات".
وجاءت اللائحة الجديدة بعبارات يمكن تفسيرها برؤى مختلفة، كما أنها ضمّت عبارات، مثل الأمن القومي، وحماية الأفراد، وتهديد السلم الأهلي، ومنع تداول عبارات الكراهية والطائفية، وغيرها، وهي موضوعات تكون محل أخذ ورد بشكل دائم، باعتبارها تخضع لجملة معايير يصعب تحديدها ووضع تفسير واضح لها.
كما تضمنت المسودة أحكاماً جزائية تبدأ بالتعهد وحذف المحتوى أو حجب الصفحة المنشور فيها، وصولاً إلى إحالة الملف إلى القضاء، فضلاً عن وجود غرامات مالية تبدأ بـ500 ألف دينار (نحو 470 دولاراً) وتصل إلى 5 ملايين دينار.
وما زاد غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، تزامن إعلان تلك اللائحة مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتعقب "المحتوى الهابط" على تطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتقال نحو 15 من مشاهير السوشل ميديا، ومحاكمة بعضهم.
بدوره، قال "مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية"، في بيان، إن لائحة تنظيم المحتوى الرقمي "تضمنت مفردات وفقرات خطيرة جداً وأخرى انطوت على عبارات فضفاضة يمكن استغلالها وتحريفها للتقييد من الحريات وتصفيات الخصومات الشخصية".
وأضاف المركز أنه "في الوقت الذي نثمن حرص جميع الجهات من أجل الارتقاء بالمحتوى الإلكتروني وتنظيم عمله ومكافحة المحتويات الهابطة والمبتذلة التي أساءت للمجتمع كثيراً، نعبر عن خشيتنا من استغلال هذه الحملة عبر دس السم في العسل وتطويع القوانين والتعليمات للنيل من الصحفيين والمدونين وتقييد الحريات".
وذكر مسؤول في هيئة الإعلام والاتصالات أن "المسودة الحالية مبدئية وستخضع لنقاش كبير داخل الهيئة، قبل إصدارها وتعميمها"، مشيراً إلى أن "إعدادها ونشرها جاء بشكل مستعجل، ولا يمكن اعتماد كل ما ورد فيها لوجود فقرات تخالف الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير".
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أنه "ليس هناك مقصد في تزامن إعداد وتهيئة تلك اللائحة، والحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى الهابط، باعتبار أن الجهتين لا ترتبطان بعمل مشترك، ولكل منهما مهامه الخاصة به".
لافتاً إلى أن "تعليقات النشطاء ومخاوفهم مفهومة، باعتبار أن المسودة لم تكن بالشكل المثالي، وهي نسخة أولى ستخضع لمزيد من النقاش".
وتأتي الخشية من إقرار تلك اللائحة لما قد يترتب عليه من تكبيل حرية التعبير من خلال تضمينها أحكاماً قد تطال صحفيين ومدونين يسعون إلى الكشف عن ملفات فساد وقضايا إنسانية.
من جهته، قال النائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، إن "هناك تمدداً واضحاً للسلطتين التنفيذية والقضائية على السلطة التشريعية لأسباب أهمها ضعف من يمثلون السلطة التشريعية بسماحهم لهذا التمدد الذي وصل إلى أعلى مراحله من خلال ما يسمى مسودة لائحة تنظيم المحتوى الرقمي التي سبقتها حملة (بلّغ)".
وحملة "بلّغ" أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة خاصة لتلقي الشكاوى حيال المحتوى الهابط، ومن ثم اتخاذ الإجراءات بشأنه.
وقبل فترة حاول البرلمان تمرير قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، حيث أدرجه على جدول أعماله قبل أن يرفع منه بضغط من بعض الكتل السياسية المدنية.
ويأتي طرح هذا القانون بعد طرح قانون جرائم المعلوماتية قبله، والذي رفع من جدول الأعمال بسبب ضغوطات أيضاً.