لائحة "تنظيم المحتوى الرقمي" تشعل غضباً عارماً في العراق

وجاءت اللائحة الجديدة بعبارات يمكن تفسيرها برؤى مختلفة، كما أنها ضمّت عبارات، مثل الأمن القومي، وحماية الأفراد، وتهديد السلم الأهلي، ومنع تداول عبارات الكراهية والطائفية، وغيرها، وهي موضوعات تكون محل أخذ ورد بشكل دائم، باعتبارها تخضع لجملة معايير يصعب تحديدها ووضع تفسير واضح لها.

كما تضمنت المسودة أحكاماً جزائية تبدأ بالتعهد وحذف المحتوى أو حجب الصفحة المنشور فيها، وصولاً إلى إحالة الملف إلى القضاء، فضلاً عن وجود غرامات مالية تبدأ بـ500 ألف دينار (نحو 470 دولاراً) وتصل إلى 5 ملايين دينار.

وما زاد غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، تزامن إعلان تلك اللائحة مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتعقب "المحتوى الهابط" على تطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتقال نحو 15 من مشاهير السوشل ميديا، ومحاكمة بعضهم.