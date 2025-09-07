تصدر قائمة أفضل 100 فيلم سياسي.. ما سر تميز "الكرنك"؟

لم تنطو صدارة فيلم "الكرنك" لقائمة أفضل 100 فيلم سياسي في مصر على مفاجأة كبرى، فقد تحول العمل الذي تم إنتاجه عام 1975 إلى أحد أبرز كلاسيكيات السينما العربية.

وتناول الفيلم بالنقد حقبة الستينيات، ويكشف ممارستها العنيفة بحق بعض المثقفين وأصحاب الرأي، بحسب صناع العمل.

وجاءت الصدارة عبر استفتاء أجراه مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41 والمقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 41 ناقدا.

الفيلم مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لعميد الرواية العربية وصاحب جائزة نوبل نجيب محفوظ والذي يبرز فيها بعض سلبيات ثورة 23 يوليو 1952، حيث تجري الأحداث في الستينيات من خلال مجموعة من المثقفين والطلبة يلتقون في مقهى شهير يحمل اسم "الكرنك".

بالإضافة إلى اسم نجيب محفوظ، ضم الفيلم عددا من نجوم التمثيل والسيناريو والإخراج على نحو نادر، فقد تولى السيناريست البارز ممدوح الليثي تحويل الرواية إلى نص سينمائي حافل بالإثارة والتشويق والمفاجآت الدرامية، لاسيما من خلال تورط ضابط الأمن "خالد صفوان" في ممارسات عنيفة ضد الطلبة.

وقدمت سعاد حسني شخصية الطالبة "زينب دياب" ببراعة شديدة وهي تقع في حب زميلها "اسماعيل الشيخ" الذي جسد شخصيته نور الشريف.

فيما أبدع كمال الشناوي في تقديم شخصية استثنائية حجزت مكانا خالدا في تاريخ السينما وهي شخصية "خالد صفوان" الذي يجد نفسه في نهاية العمل معتقلا في الزنزانة نفسها التي كان يعذب فيها ضحاياه.

والفيلم من إخراج علي بدرخان، وشارك في بطولته نجوم من العيار الثقيل منهم صلاح ذو الفقار، فريد شوقي، تحية كاريوكا، شويكار وعماد حمدي.

وتعرض الفيلم إلى حذف أكثر من ثلث مشاهده بسبب اعتراضات الرقابة آنذاك، إلا أن السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، تدخلت وسمحت بعرض الفيلم كاملا من دون حذف، وفق ما رواه السيناريست ممدوح الليثي في أحد مقالاته الصحفية.

واللافت أن الفنان أحمد مظهر كان مرشحا لدور "خالد صفوان" قبل كمال الشناوي، إلا أنه رفض قائلا: " لا يمكن أن أشارك في عمل يحمل نقدا لزميل دفعتي"، في إشارة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائد ثورة 23 يوليو وزميل دفعته في الكلية الحربية، حيث تخرجا معا عام 1938.