في حفل عالمي "فوق الخيال".. تركي آل الشيخ يطلق فعاليات موسم الرياض 2022

وقال آل الشيخ في كلمته : "أتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية وقائدنا الملهم، على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة "فوق الخيال"، أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض".

وبعد ذلك بدأ حفل الموسم، الذي تسلم فيه آل الشيخ شعلة دورة الألعاب السعودية، بوصلة غنائية من الموروث الشعبي السعودي، إضافة إلى عدد من العروض المتجولة، وعرض سيرك دو سوليه العالمي، في أجواء من المتعة والحماس لفعاليات الموسم، الذي شهد حضور جماهيريغفير، ويعد الحدث الترفيهي الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.