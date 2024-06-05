حكم تاريخي.. تغريم شركة لتربية الكلاب 35 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل ووكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، عن أكبر غرامة على الإطلاق بموجب قانون رعاية الحيوان، يوم الاثنين الماضي، والتي فرضت على منشأة أمريكية لتربية الكلاب في ولاية فرجينيا.

وبحسب صحيفة "ايه بي سي نيوز"، فرضت السلطات غرامة بلغت قيمتها 35 مليون دولار على شركة "إنفيجو"، التي استلمت عام 2022 نحو 4000 كلب من نوع "بيجل"، لأغراض البحث، إلا أن موظفي المنشأة فشلوا في تلبية الحد الأدنى من معايير المعاملة الصحية للحيوانات.

وقال ديفيد إم أولمان، المدير المساعد لوكالة حماية البيئة "لقد ضاعفت شركة إنفيجو من جرائمها المتعلقة برعاية الحيوانات، من خلال ارتكاب انتهاكات فادحة لقانون المياه النظيفة، والتي قوضت الصحة العامة ورفاهية الحيوانات التي مكثت تحت رعايتها".

وتابع: "ضحايا قضية رعاية الحيوان هذه من عمال، وكلاب، وبيئة، ومجتمع يستحقون الأفضل.. وشركة إنفيجو تستحق دفع كل دولار من الغرامة".

وبحسب الصحف الأمريكية، تم إغلاق الشركة حاليا، لفشلها في توفير الرعاية البيطرية الكافية للحيوانات في منشأتها، كما فشلت في تلبية متطلبات السكن الملائم والغذاء والصرف الصحي.

وستدفع الشركة الأم الآن 35 مليون دولار، كما ستخضع لمراقبة الامتثال وزيادة المعايير لعملياتها، وفقًا لبيان صحفي لوكالة حماية البيئة.