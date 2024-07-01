مصر.. جامعة أسيوط تعلق على فيديو "الطالبة الراقصة" (فيديو)

علقت مصادر بجامعة أسيوط، جنوبي مصر، للمرة الأولى على مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى طالبات الجامعة وهي ترقص احتفالًا بتخرجها.

وقالت المصادر إن مسؤولية الجامعة تنحصر فقط إزاء الفعاليات التي تتم داخل أسوار الكليات تحت إشراف هيئة التدريس وإدارة رعاية الشباب، مشيرة إلى أن مقطع الفيديو المثير للجدل تم تصويره داخل إحدى قاعات الأفراح بعيدًا عن مسؤولية المؤسسة التعليمية.

وحذرت في تصريح للصحافة المحلية من استخدام اسم جامعة أسيوط من قبل أي كيانات في تنظيم أيّ حفلات أو أنشطة تحمل اسم الجامعة دون الحصول على موافقة كتابية رسمية.

وتظهر الطالبة بكلية التربية الرياضية سمر عنتر في الفيديو، وهي ترقص بملابس التخرج الرسمية على أنغام إحدى أغنيات المهرجانات وسط حالة من السعادة.

وانقسم النشطاء إزاء المقطع المصور، فمنهم من أظهر الدعم والمساندة للفتاة، فيما تحفظ آخرون معتبرين أن طريقتها في الاحتفال لا تناسب التقاليد المحافظة لمجتمعات الصعيد.

ودافعت الطالبة عن حقها في الاحتفال بالطريقة التي تراها مناسبة، مؤكدة أنها لم تخرج عن المألوف، لكن الغريب برأيها هو هذا الانتشار الكبير لمقطع الفيديو.

وتوعدت الطالبة سمر عنتر كل من يسيء إليها، بالملاحقة القانونية.