تعد مرحلة المراهقة من أكثر مراحل الأبوة والأمومة تحديًا، فمن تغييرات المواقف إلى مشاكل الأصدقاء، والاهتمامات الجديدة وطلب المزيد من الاستقلالية، يصعب على الأهل أحيانًا معرفة كيفية الحفاظ على علاقة صحية مع أبنائهم المراهقين.

ومن هنا، قدم عالم النفس ريتشارد وادزورث نصائح مهمة عبر مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، تحدث من خلاله حول كيفية التعامل مع المراهق المتمرد.

وأوضح وادزورث أن السنوات الثلاث عشرة الأولى حاسمة في تعليم الأطفال السلوكيات الأساسية وإقامة علاقة إيجابية معهم، وكسب احترامهم وثقتهم.

وقال إنه يجب على الأهل تغيير طريقة تعاملهم مع الأطفال وفقًا لنموهم، فمن المهم التعامل مع المراهقين باحترام وكأنهم بالغون ناشئون، ولا يجب معاملتهم بالطريقة نفسها التي يعامل بها طفل في الخامسة من عمره.

واعترف وادزورث بأن تأثير الأصدقاء يزداد في سنوات المراهقة، مشددا على أهمية أن يحاول الأهل أن يصبحوا أصدقاء لأبنائهم بجانب كونهم آباء، حتى يتمكنوا من ترك تأثير إيجابي عليهم.

وقدم العالم ريتشارد بعض النصائح للآباء، أهمها:

الحوار عوضا عن الأوامر

عند مواجهة مشكلات مثل عدم ترتيب الغرفة، يُفضل الحوار والنقاش عوضا عن إصدار الأوامر

احترام المراهقين

تسهم المعاملة باحترام في بناء علاقة صحية ومستدامة

التواصل الإيجابي

حاول دائما أن تكون الشخص الذي يرغب ابنك المراهق في الاستماع إليه