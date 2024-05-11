الفنان المصري محمد التاجي يخضع لجراحة في المعدة

أعلن الفنان المصري محمد التاجي خضوعه، اليوم السبت، لعملية جراحية- لم يفصح عنها- في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب التاجي منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: "أخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي.. اليوم السبت صباحا، دعواتكم".

وعلم "إرم نيوز" من مصدر مقرب من التاجي تفاصيل العملية، إذ يخضع لعملية بالمعدة بسبب مضاعفات عملية بالأمعاء كان قد أجراها قبل عام، لكنه بسبب الإجهاد في العمل حدث له فتق بجدار المعدة؛ ما استوجب عملية جراحية.

وأضاف المصدر أن العملية كان مقررا لها منذ فترة، ولكن دائما ما كانت تؤجل، حتى قرر الطبيب إجراءها اليوم.

يذكر أن الفنان محمد التاجي شارك في عملين خلال الموسم الرمضاني الماضي، هما مسلسل "العتاولة" و"جودر"، إذ جسد في العتاولة شخصية جديدة عليه تماما، وهي عجوز متصابٍ يسعى خلف الفتيات الصغيرات لإشباع رغباته، وهو دور مختلف تماما عما قدمه من قبل.

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، ومجموعة من الفنانين، بينهم: طارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وهدى الأتربي، وفريدة سيف النصر، وأحمد كشك، ومصطفى أبو سريع، ومحمد عبد اللإه، ومريم الجندي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما قدم دورا مميزا في مسلسل "جودر" المأخوذ من حكايات "ألف ليلة وليلة" من التراث المصري، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.