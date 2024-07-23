أيد الممثل الشهير جورج كلوني، اليوم الثلاثاء،‭ ‬ترشيح كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، عن الحزب الديمقراطي.

وكلوني؛ أحد جامعي التبرعات البارزين للحزب الديمقراطي، طالب علنا الرئيس جو بايدن بالتخلي عن مسعاه للترشح لولاية جديدة. وأنهى بايدن حملته يوم الأحد بعد ضغوط من الديمقراطيين في الكونجرس وكبار المانحين مثل كلوني، الذين انزعجوا من أداء الرئيس في ​​المناظرة التي أجريت في يونيو الماضي.

وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية المفترضة، أمس الاثنين، حين حصلت على أغلبية أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في أغسطس. وستواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

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وقال كلوني في بيان إن بايدن "أظهر ماهية القيادة الحقيقية. إنه ينقذ الديمقراطية مرة أخرى".

وأضاف كلوني "جميعنا متحمسون للغاية لبذل كل ما في وسعنا لدعم هاريس نائبة الرئيس في مسعاها التاريخي".

ويعزز تأييد الممثل دعم هوليوود التي طالما وصفت بأنها "صراف آلي للديمقراطيين". وجمعت حملة للتبرعات في يونيو حزيران، استضافها كلوني وجوليا روبرتس، أكثر من 30 مليون دولار، في حين قالت حملة بايدن إنها أكبر حملة لجمع التبرعات للديمقراطيين في التاريخ.

يذكر أن باربرا سترايسند وجيمي لي كيرتس وفيولا ديفيس، هم أيضا من بين نجوم هوليوود الذين دعموا هاريس.