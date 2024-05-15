العراق.. تجريم عمليات تغيير لون العينين في مراكز التجميل

جرّمت نقابة الأطباء العراقية إجراء عمليات تغيير لون العينين في مراكز التجميل وحصرها بالأطباء المختصين، محذرة من تسبب تلك العمليات بالعمى.

وقال عضو النقابة الدكتور جاسم العزاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "فرق التفتيش رصدت إجراء مراكز التجميل وأطباء تجميل لعمليات تغيير لون العينين بعد إقبال كبير شهدته تلك المراكز على تغيير اللون، خصوصا للأزرق والأخضر".

وأضاف أن "الأبحاث العلمية للجامعات الطبية العراقية المختصة تشير إلى خطورة إجراء تلك العمليات سواء باستخدام الليزر أو العدسات المزروعة داخل العين، وقد تسبب العمى في حال أي خطأ طبي، أو في حال تم إجراؤها من قبل غير مختصين بجراحة العيون".

وأكدت النقابة، بحسب العزاوي، أن "عملية تغيير لون العين خارج القانون وغير مجازة، وأن أي مركز يعتدي على أطباء التجميل المرخصين لإجراء تلك العمليات سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه".

ودائما ما تعمد نقابة أطباء العراق على إغلاق مراكز التجميل في البلاد، خصوصا غير المجازة أو تلك التي لا تلتزم بالتعليمات الخاصة بالعمل.