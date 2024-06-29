بعمر 115 عاما.. مُعمّر يمني يخطف الأنظار في بطولة كروية (فيديو)

ونال ظهور الرجل المئوي، الذي لم يمنعه عمره الكبير، من الحضور إلى الملعب وتشجيع منتخب بلاده من المدرجات وسط الجماهير، استحسان الأوساط اليمنية، التي انهالت بالدعاء له بطول العمر متمتعاً بالصحة والعافية، كما طالب عدد آخر من اليمنيين بضرورة أن يحظى الرجل بتكريم خاص، من الجهات القائمة على الرياضة اليمنية والمتمثلة بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني العام لكرة القدم.

ويخوض المنتخب اليمني للشباب، منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً، في نسختها الثالثة، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، والممتدة على مدار 10 أيام (26 يونيو/حزيران الجاري، وحتى 5 يوليو/تموز المقبل)، ضمن قوام المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبه كلاً من منتخب البلد المضيف السعودية، والمنتخبين العُماني والكويتي.

وجمع شباب اليمن، حتى الآن 4 نقاط، من مباراتين، تعادل في مواجهته الأولى مع المنتخب السعودي بهدفين لمثلهما، فيما تمكن من الانتصار على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويستعد مساء اليوم السبت لخوض آخر مبارياته في دور المجموعات، أمام نظيره المنتخب الكويتي، محتلاً المركز الثاني بفارق هدف وحيد عن متصدر المجموعة المنتخب السعودية، الذي تمكن من الفوز في مواجهته الثانية مساء الخميس، على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة.

ويشارك في بطولة "الديار العربية" 12 منتخباً، 11 منهم من منتخبات دول المنطقة، إلى جانب المنتخب الألباني الذي يشارك كضيف على البطولة، ويتوزعون على 3 مجموعات مختلفة، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، يتأهل إلى دور نصف النهائي المنتخبات المتصدرة للمجموعات الثلاث، بالإضافة إلى أفضل منتخب يحقق المركز الثاني، ليكمل عقد الفرق الأربع.