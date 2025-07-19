مقتل شاب مغربي بادر لحل خلاف نشب بين آخرين

قتل شاب مغربي في مدينة "الجديدة"، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، إثر تلقيه طعنة قاتلة بسلاح أبيض، إثر مبادرته لحل خلاف نشب بين اثنين آخرين في شارع عام.

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت قرب محطة الحافلات العمومية قرب "مسرح عفيفي"، حين تدخل الشاب لفض شجار كان أحد أطرافه شخص في حالة غير طبيعية.

وخلال محاولة الفصل بين المتشاجريْن، استل الجاني سلاحًا أبيض كان بحوزته، ووجه طعنة غادرة إلى الضحية، تسببت له في نزيف حاد، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وفور وقوع الجريمة، هرعت فرق الأمن بمختلف تشكيلاتها إلى مكان الحادثة، وتم نقل الضحية إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

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وتمكنت الشرطة من توقيف المشتبه به رغم محاولته الفرار والتخلص من أداة الجريمة، حيث تم حبسه على ذمة التحقيقات بأمر من النيابة العامة، في إطار التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.

وخلفت الحادثة حالة من الحزن والاستنكار في أوساط سكان "الجديدة"، حيث أشاد كثيرون بشجاعة الضحية، مطالبين بتشديد العقوبات على المعتدين وحاملي الأسلحة البيضاء.