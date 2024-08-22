وجّه القضاء الأمريكي اتهامات بالقتل غير العمد لأب وأم تركا طفلهما، البالغ من العمر ثلاثة أشهر، بمفرده في المنزل مع كلبين هاجماه حتى الموت.

وتم القبض على الوالدين يوم أمس الأربعاء، بعد تحقيق أجرته الشرطة وخدمات حماية الطفل ومكتب المدعي العام لمقاطعة مونرو، وأحضرا إلى المحكمة اليوم الخميس، على أن ينطق القاضي بالحكم في 27 أغسطس.

وقالت الشرطة إن سليمان هوكينز وأناستازيا ويفر، ويبلغ كل منهما 19 عامًا، كانا في منزلهما في روتشستر بنيويورك في 3 أغسطس الماضي، عندما تركا طفلهما نائمًا في العلية مع كلبين، ونزلا إلى الطابق السفلي لتدخين القنب.

وبعد العودة إلى العلية وجدا أن طفلهما تعرض لهجوم من أحد الكلبين أو كليهما. وهرعت شرطة روتشستر وإدارة الإطفاء بالطفل إلى مستشفى "سترونج ميموريال"، بعد أن أصيب "بجروح شديدة" في جسده، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت الشرطة أن الكلبين من نوع بيتبول، وتم إعدامهما أخيرا، بعد احتجازهما في ملجأ الحيوانات بالمدينة حتى انتهاء التحقيقات الأولية، وإصدار أمر من المحكمة.