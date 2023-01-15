عندما يصبح العمل كابوسا

لحسن الحظ أنّ البشر يتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف. ومع ذلك تشترط متطلبات الوظيفة أحيانًا سلسلة من الإجهاد المفرط الذي تنتج عنه مشاكل تكيّف أو تعديل مختلفة. بالإضافة إلى ذلك تختلف الطريقة التي يتكيف بها الجميع مع متطلبات الوظيفة.

يمكن أن يكون للإجهاد والتوتر في العمل عواقب وخيمة على الصحة الجسدية والانفعالية للعاملين.

إدارة الإجهاد في العمل

أفضل إدارة للإجهاد والتوتر، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees هي التخلص من مصدر التوتر. لهذا يمكن أن يهدف العلاج إلى تعديل جوانب معيّنة من تنظيم العمل من أجل زيادة قدرة العمال على التكيّف مع ظروف العمل.

من أمثلة هذا التغيير في ظروف العمل محاولة إجراء تغيير في الجدول الزمني للدوام، والانتقال من نظام العمل في دوريات إلى وضع العمل المستمر.

تتمثل إحدى مزايا اعتماد العمل المستمر (على سبيل المثال من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً) في أنها تسمح للعامل بالتصالح مع الحياة الاجتماعية والعائلية، وهو التصالح الذي لا يمكن أن يحدث إلا بصعوبة إذا كان العمل في شكل مناوبة مجزّأة.

إستراتيجيات التعامل مع الإجهاد والتوتر في العمل

ومع ذلك، ففي بعض الأحيان يكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، القضاء على مصدر التوتر. عندئذ يصبح من الضروري تزويد العمال بإستراتيجيات تسمح لهم بالتعامل مع المواقف التي تولد عدم الراحة.