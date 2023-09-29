أسد يقتل حارسًا في حديقة حيوانات يابانية

قتل أسد في حديقة حيوانات يابانية حارسًا كان يحاول استدراجه بالطعام لإدخاله إلى قفصه، على ما أفادت الشرطة، اليوم الجمعة.

وعُثر الخميس على الموظف، البالغ 53 عامًا، في متنزه "توهوكو سفاري"، الذي يشكل حديقة حيوانات في محافظة فوكوشيما اليابانية، فاقدًا للوعي وينزف من رقبته داخل قفص الأسد، على ما ذكر ناطق باسم الشرطة المحلية.