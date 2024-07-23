قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه تعرض للخداع بعد أن طُلب منه الموافقة على السماح لنجله بأخذ عقار من أجل تحويل جنسه من ذكر إلى أنثى.

جاء تصريح ماسك في حديث مع الدكتور جوردان بيترسون في (dailywire) يوم الاثنين، سأله خلاله عن أفكاره بشأن قيام الأطباء بإجراء عمليات تغيير الجنس على الأطفال، وهو الأمر الذي وصفه ماسك بأنه "شرير"، بحسب شبكة "فوكس" نيوز الأمريكية.

وأضاف ماسك، أن ما وصفه بـ"فيروس العقل المستيقظ" تسبب في "مقتل" نجله مجازيا، مشيرا إلى أن "الأطباء لم يشرحوا أن الأدوية التي سيتلقاها ابنه كزافييه ستجعله عقيما، ومن ثم يجعلونه يتحول لأنثى"، وفق قوله.

وأكد أنه بعد هذه القضية "تعهد بتدمير هذا الفيروس".

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وكانت ابنة ماسك المتحولة جنسيًا، لجأت إلى محكمة قبل عامين لقطع علاقتها بوالدها.

وطلبت ابنة ماسك، التي سُميت عند ولادتها خافيير ألكساندر ماسك، أن يتحوّل اسمها إلى فيفيان جينا ويلسون، ليصبح مناسباً لجنسها.

وللرجل الأغنى في العالم ثمانية أبناء، أنجب ستة منهم من جاستين ماسك (ويلسون قبل الزواج) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فيما توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، بينما شكل الولدان الآخران ثمرة علاقة جمعته بالموسيقية غرايمز.

وكان رئيس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" انتقد في تغريدات نشرها عبر تويتر مطالبة الأشخاص المتحولين جنسياً بالإشارة إليهم عبر استخدام ضمير محدد.