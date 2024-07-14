ما حقيقة زواج الفنان رشوان توفيق من فتاة صغيرة؟‎

كشف الفنان المصري رشوان توفيق حقيقة زواجه من فتاة صغيرة في السن ظهرت في فيديو معه خلال مناسبة حضرها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وكانت فتاة شاركت فيديو يجمعها بالفنان رشوان توفيق في إحدى المناسبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية زواجها منه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا.

وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "ما قامت به الفتاة ادّعاءات باطلة، ولا أعرفها، هي فتاة طلبت التقاط صورة تذكارية معي مثلها مثل أي شخص من الجمهور، وتفاجأت بما قامت به".

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وأضاف الفنان المصري: "لا يصحّ أبدًا أن يقال عني أنني وبعد هذا العمر من الابتعاد عن الأزمات والمشاكل، أنني تزوجت من فتاة أصغر سنًا من بناتي، فأنا لم ولن أتزوح بعد أم أولادي التي عشت معها ما يزيد على 60 عامًا".

وأشار توفيق إلى أنه خاطب نقابة المهن التمثيلية، بشأن هذه الشائعات، وأن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن عن مقاضاة هذه الفتاة التي ادعت زورًا الزواج منه، على حد قوله.