زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب وسط الفلبين

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6,1 درجة ضربت وسط الفلبين، ليل الأربعاء/الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

والهزة التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة ماسبات وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02,00 الخميس (19,00 ت غ الأربعاء) وفقاً للمصدر نفسه، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

ويقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومتراً من أقرب قرية، بحسب المصدر نفسه، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.