ما حقيقة هجوم الإعلامية رابعة الزيات على الرئيس السوري أحمد الشرع؟

ردّت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات بحزم على الأنباء المتداولة مؤخرًا، التي زعمت أنها هاجمت الرئيس السوري أحمد الشرع إثر رفضه الظهور في إحدى حلقات برنامجها الحواري "مع رابعة" على قناة "الجديد" اللبنانية، مؤكدة أن ما يتم تداوله محض افتراء عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكدت رابعة الزيات في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بأي صلة، مشيرة إلى أن الواقعة مختلقة بالكامل ولم تحدث أصلًا لا من قريب ولا من بعيد، وفق تعبيرها.

وشددت على أنه لم يجرِ أي تواصل بينها أو بين فريق إعداد البرنامج مع الرئيس السوري، قائلة: "لم يُطرح الأمر أصلًا كي يُرفض، فكيف تُبنى شائعة على واقعة غير موجودة؟".

وأوضحت الزيات أنها تجهل الأسباب التي دفعت مروجي الشائعات لترويج هذه المزاعم في هذا التوقيت تحديدًا، لافتة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لنشر أخبار زائفة تستهدف شخصيات عامة ومشهورة دون أي تحقق أو التزام بالمسؤولية.

وأضافت بوضوح: "أنا لا أهاجم من يرفض الظهور معي، فبرنامجي قائم على احترام الرأي والرأي الآخر، وهو منبر مفتوح للجميع دون أي استثناء أو إقصاء".

كما شددت الإعلامية اللبنانية على أنها لا تمانع في استضافة الرئيس أحمد الشرع في برنامجها متى توفرت الظروف المناسبة، مضيفة: "لِمَ لا؟ من الطبيعي أن يكون البرنامج فضاءً رحبًا يفسح المجال لكافة الآراء والتوجهات دون أحكام مسبقة أو مواقف عدائية".

واختتمت الزيات تصريحاتها بالتأكيد على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، مشيرة إلى أن الشائعات المغرضة لا تنال من مصداقيتها المهنية، بل تدفعها لمزيد من الالتزام والوضوح في مسيرتها الإعلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية انتشار هذه الشائعة تعود إلى منشور تداولته حسابات عبر موقع "فيسبوك"، زُعم فيه أن الإعلامية رابعة الزيات هاجمت الرئيس السوري أحمد الشرع بسبب رفضه المشاركة في برنامجها، وقد لقي المنشور رواجًا واسعًا قبل أن تخرج الزيات عن صمتها وتنفي تلك المزاعم نفيًا قاطعًا، مؤكدة أن ما ورد لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.