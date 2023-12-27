صور إباحية لأطفال تهز إسبانيا.. والقضاء يكتشف "مفاجأة"

أفاد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في برشلونة الإسبانية، بوجود شكويين، قيد التحقيق، تتعلقان بإعداد صور إباحية لقُصّر تم تزويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "إنفوباي" الإخباري، يتولى مكتب المدعي العام للأحداث، التحقيق بالشكويين، لأن ضحايا التلاعب بالصور قُصّر ويشتبه في أن مزوّري الصور أيضًا قُصّر.

وأشار تقرير مكتب المدعي العام، إلى صعوبة تحديد هوية مرتكبي هذا النوع من الجرائم؛ لأنه عادة ما تكون مقرّات الشركات المسؤولة عن شبكات التواصل الاجتماعي التي تُنشر فيها الصور في الخارج، وهو ما يتطلب إجراءات إنابة قضائية عبر المحاكم، أو آليات للتعاون القضائي.

وشهد مكتب المدعي العام في برشلونة، تزايدًا ملحوظًا في "الإباحية الانتقامية" ضد المرأة في السنوات الأخيرة، وهو شكل آخر من أشكال العنف، يحدث أيضًا بين الأصغر سنًّا، إذ يستخدم الجناة صورًا ذات محتوى جنسي للشركاء السابقين لتهديدهم أو إكراههم.