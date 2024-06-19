استدرجاه وغدرا به.. مقتل شاب عراقي على يد صديقيه

أحمد عبد

أكد مصدر في شرطة النجف في العراق إلقاء القبض على شابين استدرجا صديقهما إلى محافظة بابل وأقدما على قتله.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إنّ "قوة من شرطة النجف تمكنت من إلقاء القبض على شابين اثنين أقدما على قتل صديقهما وحاولا إخفاء جريمتهما بارتكابها خارج حدود المحافظة".

وأضاف أنّ "الجانيين استدرجا الضحية بحجة مرافقتهما إلى محافظة بابل لشراء عجلة شخصية لأحدهما، وبعد وصولهما إلى الطريق السريع، وفي مكان منقطع عملا على قتل الضحية بعد خنقه وضربه بآلة حديدية ثقيلة على رأسه".

وأشار المصدر إلى أنّ "الجانيين حضرا جنازة الضحية ومجلس العزاء وبان عليهما التأثر بوفاة صديقهما، إلا أنّ التحقيقات السريعة لمديرية مكافحة الإجرام دلت عليهما، حيث تم إلقاء القبض عليهما واعترفا صراحة بارتكابهما الجريمة".

وبين أنّ "الجانيين كانا من أقرب الأصدقاء للضحية، بحيث كانا آخر الأشخاص الذين يمكن أن يقع عليهم الشك بالتورط بقتل الضحية".

ولم يتم الكشف عن سبب الجريمة التي ارتكبها الصديقان بحق صديقهما.