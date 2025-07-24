ليدي غاغا تسقط على المسرح خلال جولتها في فيغاس (فيديو)

تعرضت النجمة العالمية ليدي غاغا لحادث سقوط مفاجئ خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء السبت، ضمن جولتها "Mayhem Ball"، في قاعة T-Mobile Arena بمدينة لاس فيغاس.

وأثناء تأديتها لأغنية "Vanish Into You"، تعثرت غاغا وسقطت على مقربة من الصفوف الأمامية للجمهور، بعد لحظات من محاولتها تعديل معدات أحد المصورين الذين فقدوا توازنهم لحظة مغادرتهم المسرح.

وعلى الرغم من السقوط المحرج، الذي التُقطت لحظاته بعدسات الجمهور وانتشر على منصات التواصل، إلا أن غاغا نهضت بمساعدة طاقمها وأكملت أدائها دون أي تردد، وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين.

يُذكر أن هذا الحفل يُعد جزءًا من الأسبوع الأول لجولة ليدي غاغا العالمية، التي انطلقت في 16 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى يناير المقبل، حيث تختتم في اليابان.

ويأتي سقوط غاغا ضمن سلسلة حوادث مماثلة تعرّض لها عدد من النجوم مؤخرًا خلال حفلاتهم، من بينهم بيونسيه، التي علقت في الهواء أثناء عرض في تكساس بسبب خلل في منصة متحرّكة، وواصلت الغناء بعد إنقاذها، قائلة لمعجبيها: "إذا سقطت يومًا، فأنا متأكدة أنكم ستلتقطونني".

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كما واجهت كاتي بيري موقفًا مشابهًا خلال جولتها في أستراليا، حيث كادت أن تسقط من دعامة معدنية على شكل فراشة، لكن تدخّل الفريق التقني حال دون وقوع إصابة، وأكملت عرضها وسط تشجيع الجمهور.