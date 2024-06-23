رد فعل مفاجىء من محمد صلاح بعد علمه بإصابة كندة علوش بالسرطان
كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن رد فعل مفاجىء من نجم الكرة محمد صلاح حين علم بإصابتها بمرض السرطان، وقد عرض على زوجها الفنان عمرو يوسف استضافتها في لندن، والتكفل بعلاجها والمساعدة بكل السبل الممكنة.
وقالت علوش "محمد صلاح كلم عمرو يوسف، وكان عارف إصابتي بالمرض، وقاله لو عايز تيجي لندن تكمل باقي التحاليل معنديش مشكلة، ولو عايز تيجي لندن في أي وقت لاستكمال العلاج أنا جاهز".
وأضافت "صلاح كلمني مرتين، وقالي لديك عائلة ثانية في مصر، إن شاء الله الأيام الجاية حالتك الصحية تتحسن".
وأعلنت الفنانة السورية إصابتها مع والدتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، مبينةً أن ذلك كان سبب عدم مشاركتها في أي عمل درامي وابتعادها عن اللقاءات الصحفية.
وقالت في بودكاست مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، "إنها كانت تجربة صعبة ونادرة، وأثارت دهشة الأطباء؛ لأن المعتاد أن تُصاب الأم، وبعد فترة من الزمن تصاب الابنة".
وأوضحت تفاصيل تجربتها مع تساقط شعرها نتيجة العلاج الكيميائي، وأن ذلك جعلها تخفي الخبر عن جمهورها، وكشفت كيف تعاملت مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وأولادها، وآليات تحملها لرحلة العلاج.