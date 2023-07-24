بعد بكائها المؤثر.. حاكم دبي يهدي طفلة عراقية مجموعة خيول

أهدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الطفلة العراقية لانيا فاخر مجموعة خيول، وذلك بعد موت فرسها وظهورها في فيديو مؤثر وهي تبكي عليه.

ووجه الشيخ محمد بن راشد أيضا بدعم الطفلة لإنشاء مركز تدريبي خاص بها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، البالغة من العمر 8 سنوات، قد أثارت حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي على موت فرسها الوحيد "جسنو".

وتصنف الطفلة لانيا كأصغر فارسة في إقليم كردستان العراق، فهي من مواليد 2015.