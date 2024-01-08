الممثلة المغربية فرح الفاسي تؤكد انفصالها عن زوجها عمر لطفي

بعدما تم تداول خبر انفصالها عن زوجها على نطاق واسع، صباح اليوم الاثنين، أكدت الممثلة المغربية فرح الفاسي، لـ"إرم نيوز"، أنها فعلًا تقدمت بطلب الطلاق من زوجها الممثل المغربي عمر لطفي، من دون أن تقدم تفاصيل أكثر.

ونقلت مواقع إلكترونية محلية أن قرار الفاسي جاء بعد خلاف بين الزوجين ذائعي الصيت في الساحة الفنية المغربية، وهو ما فاجأ متابعي ومحبي الثنائي.

وكان الثنائي ذائعا الصيت في الساحة الفنية المغربية عادا لتوهما من فرنسا، بعد قضائهما عطلة رأس السنة في ضيافة النجم سعد لمجرد وزوجته، إذ تقاسمت مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" صور الاحتفال.

وتشارك فرح الفاسي في المسلسل المغربي الجديد "بين القصور"، الذي يُجرى الآن تصوير مشاهده في مدينة الدار البيضاء (غرب) لصالح قناة "mbc5"؛ إذ تجسد شخصية "وردة" القادمة من شمال المملكة إلى الدار البيضاء، وتحظى بقبول وحبّ الجميع.