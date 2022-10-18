بلدية "غريان" الليبية تكسب قضية ضد فيلم "عمر المختار"

أعلن المجلس البلدي في مدينة غريان الليبية عن حصوله على حكم قضائي في قضيتها المرفوعة ضد فيلم عمر المختار.

ويقضي الحكم بإلزام الدولة الليبية بالاعتذار الرسمي لأسرة الشارف الغرياني وأهالي المدينة ورد الاعتبار وحذف المقاطع المضللة والمسيئة الواردة في الفيلم.

وقال المجلس، في بيان، إن رمضان القباعي رئيس فريق المحامين في القضية المرفوعة من عميد بلدية غريان وآخرين، والمتعلقة بإعادة الاعتبار للمجاهد الشارف باشا الغرياني ولأهالي غريان فيما ورد من فيلم عمر المختار من تجنٍ واضح على مسيرته مما أساء له ولأسرته ولكل أبناء مدينة غريان في كافة ربوع البلاد، أبلغهم بصدور حكم لصالحهم.

ووفقًا للبيان فقد تضمن منطوق الحكم إلزام الجهات الرسمية في الدولة الليبية الاعتذار الرسمي لأسرة الغرياني وكل أهالي مدينة غريان الذين شملتهم الإساءة، ورد الاعتبار له وإسقاط المقاطع المضللة والمسيئة الواردة في الفيلم.

وأكد المجلس أنه سيوافي المواطنين في مدينة غريان وكل الأحرار في ربوع ليبيا، الذين لديهم دراية بتاريخ ليبيا الحقيقي بكل تفاصيل القضية ومنطوق الحكم كاملًا فور استلامه.

يشار أن فيلم "أسد الصحراء: Lion of the Desert " وسميت نسخته العربية "عمر المختار" يتناول حياة المجاهد الليبي ضد الاستعمار الايطالي عمر المختار.

أنتج الفيلم العام 1981، وهو من بطولة الممثل العالمي أنطوني كوين، وإخراج المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، بكلفة إنتاج بلغت 35 مليون دولار، مولتها ليبيا في عهد نظام العقيد معمر القذافي السابق.

وشارك في الفيلم ما يقارب 250 ممثلاً من عدة دول مختلفة مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، ويوغوسلافيا، وإسبانيا، ومالطة، ومصر، ولبنان وتونس، والسودان، وليبيا وسريلانكا، أبرزهم "اوليفر ريد" و"ايرين باباس". كما شارك في الفيلم نحو 5 آلاف ممثل مساعد "كومبارس".

وأظهر الفيلم الخلاف بين الشارف الغرياني مع عمر المختار حول طريقة التعامل مع الغزو الإيطالي لليبيا ففي حين رأى الشارف الغرياني أن الإيطاليين قوة لا تُقهر، وبالتالي من الأفضل مهادنتهم، رأى عمر المختار أن النضال المسلح يجب أن يكون وسيلة التفاهم مع الإيطاليين، حتى ولو كان الأمل في النصر مفقودا تماما.