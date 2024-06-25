حقائق علمية جديدة عن متلازمة الابنة الكبرى

كشفت دراسة جديدة عن أنه قد يكون هناك المزيد من الحقائق العلمية المهمة حول متلازمة الابنة الكبرى أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، بحسب ما ذكر موقع "هاف بوست".

ووجد فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أنه في بعض الحالات، تميل البنت البكر إلى النضج مبكرًا، ما يمكّنها من مساعدة أمها في تربية أشقائها الأصغر سنًّا.

وعلى وجه التحديد، وجد الباحثون علاقة بين العلامات المبكرة لبلوغ الغدة الكظرية لدى البنت البكر وتعرض الأم لمستويات عالية من الإجهاد قبل الولادة.

وأضافت الدراسة أن عمليات البلوغ الكظرية قد تعزز التغيرات الاجتماعية والمعرفية؛ فيما ترتبط التغيرات الجسدية السطحية بشكل رئيس بالنضج العاطفي.

وأوضحت جنيفر هان هولبروك، إحدى مؤلفات الدراسة، أن النضج الاجتماعي السريع للبنت البكر في الأوقات الصعبة، يمنح الأم مساعدة إضافية في تربية الأطفال.

وبيّنت الدراسة أن البلوغ الكظري يعزز التغيرات الاجتماعية والمعرفية، دون أن يشمل تغيرات جسدية، مثل: نمو الثدي أو بداية الحيض.

ولم يجد الباحثون النتيجة ذاتها عند الأولاد أو البنات الذين لم يولدوا أبكارًا، إذ خلصت الدراسات السابقة إلى أن توقيت البلوغ لدى الإناث أكثر مرونة في الاستجابة لتجارب الحياة المبكرة من الذكور.