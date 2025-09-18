"تيشيرت" الملك أحمد فؤاد يثير جدلاً.. هل يبعث برسالة؟ (صور)

أثارت صورة للملك أحمد فؤاد، نجل الملك فاروق، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر مرتديًا "تيشيرتاً" من علامة تجارية مصرية 100%، ووصف كثيرون هذه الخطوة بـ"النادرة والمميزة"، خاصّة مع دعمه الصناعة المصرية، واختياره ملابس بأسعار معقولة، حيث بلغ ثمن التيشيرت 520 جنيهًا.

وسرعان ما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورة الملك أحمد فؤاد، التي حظيت بإعجاب واسع، إذ وصفه البعض بأنه متواضع لعدم ارتدائه ملابس تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات كما يفعل كثير من المشاهير في وقتنا الحالي، فيما اعتبره آخرون عاشقًا لبلده مصر، ورافضًا للتباهي أو دعم الصناعات الأجنبية على حساب المنتج المحلي.

وشارك أحد رواد مواقع التواصل منشورًا قال فيه: "الملك أحمد فؤاد كان في إجازة بالساحل الشمالي مع أسرته، واللافت أنه ارتدى تيشيرتاً أخضرَ يحمل علامة الجمل، مشيرًا إلى أن هذه الماركة مصرية 100%، وأسعارها ليست باهظة مثل الماركات الإنجليزية، كما أن خامتها مصنوعة من القطن المصري عالي الجودة".

وأضاف أن الأجمل من ارتداء الملك أحمد فؤاد تيشيرتاً مصرياً 100% هو أن أولاده وأحفاده ظهروا أيضًا بالماركة نفسها، وكأنه يبعث برسالة بسيطة وقوية بأن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة بقوة.

وأشار صاحب المنشور إلى أن تصرفات وأفعال الملك أحمد فؤاد محسوبة بدقة، لكونه يحمل جواز سفر دبلوماسيًا، إضافة إلى لقب ملك مصر السابق، ويتابع أخباره عدد من وكالات الأنباء العالمية بصفته ابن الملك فاروق والملكة ناريمان، مؤكدًا أن دعمه للصناعة المصرية لفتة رائعة من آخر ملوك مصر، تمثل دعمًا مباشرًا للمنتج المحلي.

أخبار ذات علاقة بيع ساعة لـ"الملك فاروق" بنحو مليون دولار بمزاد في دبي

يذكر أن المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصف الملك أحمد فؤاد بأنه "أفضل ملك حكم مصر"، نظرًا لتواضعه، وحبه لبلاده، وحرصه على تشجيع أولاده وأحفاده على دعم الصناعات المصرية.