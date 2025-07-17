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في ظروف غامضة.. أم وأبناؤها يفقدون حياتهم غرقًا في المغرب

في ظروف غامضة.. أم وأبناؤها يفقدون حياتهم غرقًا في المغرب
شخص يغرق (تعبيرية)المصدر: shutterstock
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 4:06 ص

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، بأن 4 أفراد من أسرة واحدة قضوا نحبهم غرقًا، الثلاثاء، في شاطئ سيدي بونعايم بإقليم الجديدة، في حادث شكل موضوع تحقيق قضائي تمهيدي أشرفت عليه عناصر الدرك الملكي.

وقالت المصادر، إن امرأة وأبناءها الثلاثة، المنحدرين من دوار الفقرا، قصدوا شاطئًا غير محروس للاستمتاع بالسباحة، قبل أن تجرفهم الأمواج في ظروف لا تزال غامضة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة لمنطقة هشتوكة، بمساندة فرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية، حيث تم انتشال جثامين الأم وأبنائها الثلاثة على مراحل، قبل نقلها إلى المشرحة بمدينة الجديدة لاستكمال التحقيق القضائي.

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