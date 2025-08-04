الفلبين.. ثعبان يثير الذعر في قاعدة جوية قبيل سفر الرئيس (فيديو)

عُثر على ثعبان بقاعدة فيلامور الجوية بمدينة باساي في الفلبين، صباح يوم الاثنين، على بعد ساعات من إلقاء رئيس البلاد فرديناند ر. ماركوس جونيور بيانه قبل المغادرة في زيارته الرسمية إلى الهند.



الثعبان، الذي تم التأكد من أنه غير سام، تم الإمساك به من قبل أحد أفراد القوات الجوية الفلبينية ووُضع في كيس. ومع ذلك، تعرض الموظف الذي أمسكه للعض خلال العملية وتلقى الرعاية الطبية الفورية، بحسب الصحف المحلية.

وأثار ظهور الثعبان القلق بسبب التوقيت والمكان، لكن السلطات أكدت لاحقًا أنه لا يشكل أي تهديد للسلامة العامة أو لجدول الرئيس.

وقال قائد القوات الجوية الفلبينية، في مقابلة مع الصحفيين، إن الوضع تحت السيطرة، مؤكدًا: "ليس سببًا للقلق ونضمن أننا نراقب الوضع". وأوضح أن القاعدة الجوية كبيرة وذات مساحة منفذة، مما يجعل وقوع مثل هذه الحوادث ممكنًا، وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على ثعبان في القاعدة.

وتواصل القوات المسلحة مراقبة المنطقة من كثب لضمان سلامة جميع الموظفين والمسافرين، بحسب ما أكده مسؤولون.