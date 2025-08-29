السجن لرجل تظاهر بالموت 89 يومًا للقاء امرأة (فيديو)

حُكم على رجل من ولاية ويسكونسن، بالسجن 89 يومًا، بعد أن تظاهر بوفاته، وهي عدد الأيام نفسها التي اختفى فيها وتم اعتباره "ميتًا".

وبحسب تقارير لشبكة "ABC News" فإن ريان بورغواردت، 45 عامًا، أعرب في المحكمة عن أسفه الشديد لما تسبب به من ألم لأحبائه.

وقال بورغواردت في المحكمة، "أشعر بندم عميق على أفعالي في تلك الليلة، وكل الألم الذي تسببت به لعائلتي وأصدقائي".

وأخبر بورغواردت زوجته بأنه سيذهب للتجديف بقارب "الكاياك" في بحيرة "غرين"، ثم أُبلغ عن اختفائه، حيث كان يُعتقد في البداية أنه غرق، لكن الشرطة لم تعثر على جثته.

وأثناء التحقيق، اكتشفت السلطات أنه حصل على جواز سفر جديد، وألغى خدمة تحويل الأموال، واشترى تأمين حياة بهدف تزوير وفاته، ليتمكن من لقاء امرأة من أوزبكستان تعرف عليها عبر الإنترنت.

وذكر المدعي العام في المحكمة أن بورغواردت "درس بعناية كيفية الاختفاء بنجاح"، وكان يعلم أن عمق بحيرة غرين يعني أن الجثة لن تظهر.

وأزال المذكور أيضًا بيانات متصفحه واستفسر عن طرق تحويل الأموال إلى بنوك خارج البلاد.

وتم العثور عليه لاحقًا في ولاية جورجيا، وأُقنع بالعودة إلى الولايات المتحدة حيث وُجهت له التهم، وحُكم عليه بالسجن 89 يومًا.

أخبار ذات علاقة محتال رومانسي يسقط بشبكة أكاذيبه بعد خداع نساء بمبالغ كبيرة

وبعد أربعة أشهر من عودته، طلقته زوجته بعد أن استمر زواجهما 22 عامًا.

وقال المدعي العام لمقاطعة جرين ليك، جيريس لاسبيسا، لصحيفة "ذا صن": "كانت خطته تزوير وفاته لتدمير عائلته وخدمة رغباته الأنانية، مبنية على موته المزعوم في البحيرة".