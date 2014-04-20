إذاعة روسية غامضة تزعج الأمريكيين

قال ناشطون أمريكيون إنهم بدأوا يستقبلون هذه الأيام إرسالا إذاعيا يصدر أصواتا غريبة وضجيجا يصاحبه سرد أسماء وشفرات وأرقام مبهمة وغير معروفة المصدر.

وتبادل عدد من المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي خبرا لإذاعة قالوا إن مصدرها روسيا تصدر ضجيجا وتسرد أسماء وشفرات غريبة، ونقلوا عن خبراء إذاعيين أن الإذاعة كانت قد سمعت لأول مرة في عام 1982 بعد انتهاء الحرب الباردة بسنوات إلا أن إرسالها كان ينقطع فترات طويلة ثم يعود مرة أخرى لاسيما في أوقات الأزمات.

ورجح الخبراء –حسب المدونين-علاقة هذه الإذاعة التي قالوا إن مصدرها قاعدة عسكرية روسية مهجورة وأحيانا تبث من أماكن مختلفة-بالتوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وروسيا هذه الأيام.

وذكر الخبراء أن الإذاعة تبث على موجة UVB -76 ، والمعروفة باسم الإرسال الأكثر غموضا في العالم، وكان آخر بث لها في سنة 2010 من مدينة Povarovo الروسية القريبة من موسكو.

وتستخدم موجات UVB -76 عادة من قبل العملاء الفيدراليين والجواسيس أو العلماء الذين يستخدمون الضجيج من أجل منع التنصت على اتصالاتهم التي تكون عالية السرية.