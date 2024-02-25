أنهار المملكة المتحدة مهددة بمياه الصرف الصحي
كشف تحقيق أجرته صحيفة "آي نيوز" البريطانية، أن شركات تلقي مياه الصرف الصحي في أنهار المملكة المتحدة، دون معايير تضبط نسبة الملوثات في هذه المياه العادمة.
وذكرت الصحيفة، أن "مئات التصاريح التي تسمح لشركات المياه بإلقاء مياه الصرف الصحي في أنهار بريطانيا لم يتم تحديثها من قبل المسؤولين الحكوميين لعقود من الزمن، مع بقاء بعضها دون تغيير منذ خمسينيات القرن الماضي".
ووجد تحليل أجرته الصحيفة للتصاريح التي تم الحصول عليها بموجب "طلبات المعلومات البيئية"، أن "بعض التصاريح يفتقر إلى التفاصيل الأساسية، مثل كمية مياه الصرف الصحي التي يمكن لمركز المعالجة التعامل معها قبل أن تصب في المجاري المائية في إنجلترا".
ولا تتضمن هذه التصاريح، معايير أخرى تحدد نسبة الملوثات مثل الفوسفور، الذي يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الأنهار إذا كان بكميات كبيرة، وفقا للصحيفة.
وحدد التحقيق، ما يقرب من 100 تصريح للمواقع النشطة التي لم يتم تحديثها منذ عام 1989، عندما تمت خصخصة شركات المياه في إنجلترا لأول مرة.
وهناك أيضا تصريحان يعودان إلى الخمسينيات، في حين أن 24 تصريحًا تعود إلى الستينيات.
ولم يتم تحديث مئات التصاريح الأخرى خلال عقد من الزمن على الأقل.
واتهم ناشطون "وكالة البيئة" الرقابية المسؤولة عن التصاريح في بريطانيا، بأنها "تعيش وراء عجلة القيادة في حالة سبات"، ودعوا إلى "تحديث التصاريح بشكل عاجل لتشمل قيودًا أكثر صرامة على شركات المياه".
وتسري مخاوف من أن القيود المفروضة على تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ليست صارمة بما فيه الكفاية في المناطق الأكثر حماية في بريطانيا، مثل منطقة البحيرات.
وتصدر "وكالة البيئة" لشركات المياه في إنجلترا، هذه الوثائق التي تحدد الشروط المتعلقة بكيفية معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في البيئة.
ويقع على عاتقها واجب التدقيق في التصاريح الصادرة للشركات بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر.
وتحدد التصاريح متى يمكن لشركات المياه إلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المسطحات المائية، وهو أمر يُسمح للشركات بفعله خلال فترات هطول الأمطار الاستثنائية لمنعها من العودة إلى منازل الناس.
وتطبق التصاريح على إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ والأنابيب الموجودة في شبكتها، والتي يسمح لها بضخ مياه الصرف الصحي من خلالها.
وقالت "وكالة البيئة" إنها تراجع الوثائق بانتظام وستضيف قيودًا جديدة إذا رأت ذلك ضروريًا، لكن الخبراء أثاروا مخاوف بشأن ما إذا كان تم تحديث الوثائق الأقدم لتعكس عوامل تشمل النمو السكاني وتغير المناخ.