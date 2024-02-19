تحول عملي قد يعيد تعريف الشيخوخة

لطالما كانت فكرة الشيخوخة مصحوبة بالتباين الكبير في كيفية تجربة الأفراد للمراحل العمرية المختلفة، حيث يظهر بعض الأشخاص في الثمانينات نشاطًا يفوق ما يظهر عليه البعض الآخر في العقود الأصغر من العمر، بينما تظهر على آخرين علامات تدل على تقدم السن بشكل أكبر.

وبحسب تقرير نشره موقع cbsnews، دعت الدكتورة لويز أرونسون، طبيبة الشيخوخة وأستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا، إلى تغيير نموذجي في كيفية إدراك المجتمع للشيخوخة، مؤكدة على التغيرات الفسيولوجية والمعرفية التي تصاحب هذه المرحلة العمرية.

وأوضحت أرونسون أن التعامل مع تعقيدات الشيخوخة يصبح أمرًا دقيقًا، خاصة عندما تتقاطع الحكمة مع التدهور المعرفي، ففي حين أن الشيخوخة قد تنطوي على عملية طبيعية من ضعف الذاكرة، إلا أن المخاوف تنشأ عندما يتشابك هذا الضعف مع حالات مرضية مثل الخرف.

وأشارت إلى أن التمييز بين التغيرات الطبيعية المرتبطة بالعمر والتدهور المعرفي غير الطبيعي أمر بالغ الأهمية.

ومع تقدم سن التركيبة السكانية للقوى العاملة في العديد من البلدان، يصبح التمييز بين القدرات الوظيفية أمرًا ضروريًا بشكل متزايد، ففي حين أن سن التقاعد الإلزامي محدد ببداية الستينيات، إلا أن هناك استثناءات في المهن التي تكون فيها السلامة العامة على المحك.

ويسلط الدكتور مارك كاتليك، أحد كبار جراحي الصدر، الضوء على التحديات التي يشكلها الجراحون المتقدمون في السن، لاسيما ممن قد تتضاءل كفاءتهم بمرور الوقت، حيث يقدم برنامج كاتليك المبتكر تقييمًا شاملًا يهدف إلى تقييم الكفاءة البدنية والمعرفية للجراحين المتقدمين في السن.

وخلافًا للصور النمطية المتعلقة بالعمر، فإن مبادرات مثل التقييمات المعرفية العصبية التي تجريها شركة LifeBridge Health لمتخصصي الرعاية الصحية الأكبر سنًا، تؤكد على تحول نموذجي نحو تقييم القدرة الوظيفية بدلًا من العمر الزمني.