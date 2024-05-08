وجوه مشوهة تكشف حقيقة صورة وحش بحيرة في إسكتلندا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة صورة قال ناشروها إنها التقطت في مايو عام 1930 زاعمين أنها تظهر"هوجي"، وهو وحش بحيرة أسطوري في إسكتلندا.

وجاء في التعليق أسفل الصورة: "الصورة الشهيرة التي التقطت في مثل هذا اليوم من عام 1930 لوحش بحيرة وغانفيلد، والتي تم التقاطها بعد سنوات من التشكيك بوجوده".