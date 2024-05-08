وجوه مشوهة تكشف حقيقة صورة وحش بحيرة في إسكتلندا
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة صورة قال ناشروها إنها التقطت في مايو عام 1930 زاعمين أنها تظهر"هوجي"، وهو وحش بحيرة أسطوري في إسكتلندا.
وجاء في التعليق أسفل الصورة: "الصورة الشهيرة التي التقطت في مثل هذا اليوم من عام 1930 لوحش بحيرة وغانفيلد، والتي تم التقاطها بعد سنوات من التشكيك بوجوده".
وبعد التحقق من الصورة، أكد أخصائيون في الذكاء الاصطناعي لموقع "سنوبس" إن صورة "الوحش" مزيفة وغير حقيقة، وأنه تم إنشاؤها باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي.
وأشار الأخصائيون إلى أن الصورة واسعة الانتشار تحتوي على العديد من العلامات التي تشير إلى أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، فعند تكبيرها، تبين أن وجوه الأشخاص "غير واضحة" و"مشوهة".
وبعيدًا عن حقيقة أن الصورة ملفقة، قال الأخصائيون "لم نتمكن من العثور على أي دليل يؤكد وجود وحش في بحيرة وغانفيلد في إسكتلندا في أي زمن مضى".