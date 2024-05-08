تعبيرية
تعبيرية Getty Images

وجوه مشوهة تكشف حقيقة صورة وحش بحيرة في إسكتلندا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة صورة قال ناشروها إنها التقطت في مايو عام 1930 زاعمين أنها تظهر"هوجي"، وهو وحش بحيرة أسطوري في إسكتلندا.

وجاء في التعليق أسفل الصورة: "الصورة الشهيرة التي التقطت في مثل هذا اليوم من عام 1930 لوحش بحيرة وغانفيلد، والتي تم التقاطها بعد سنوات من التشكيك بوجوده".

صورة الوحش "هوجي"
صورة الوحش "هوجي"snopes.com

وبعد التحقق من الصورة، أكد أخصائيون في الذكاء الاصطناعي لموقع "سنوبس" إن صورة "الوحش" مزيفة وغير حقيقة، وأنه تم إنشاؤها باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي.

وأشار الأخصائيون إلى أن الصورة واسعة الانتشار تحتوي على العديد من العلامات التي تشير إلى أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، فعند تكبيرها، تبين أن وجوه الأشخاص "غير واضحة" و"مشوهة".

الوجوه المشوهة
الوجوه المشوهة snopes.com
الوجوه المشوهة
الوجوه المشوهة snopes.com

وبعيدًا عن حقيقة أن الصورة ملفقة، قال الأخصائيون "لم نتمكن من العثور على أي دليل يؤكد وجود وحش في بحيرة وغانفيلد في إسكتلندا في أي زمن مضى".

الذكاء الاصطناعي
اسكتلندا

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