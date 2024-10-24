الداخلية التونسية تكشف تفاصيل سرقة مركبة لنقل الأموال

كشفت وزارة الداخلية التونسية تفاصيل عملية سطو استهدفت مركبة لنقل الأموال، أمس الأربعاء، حيث بينت أن الحادثة تتمثل في عملية سرقة اقترفها الأطراف الثلاثة المؤتمنون على المبالغ المالية التي كانت في عهدتهم، بحسب ما أورد موقع إذاعة موزاييك عن بيان الوزارة.

وبحسب البيان، نفت الوزارة ما يتم تداوله بخصوص عملية السطو التي استهدفت شاحنة نقل أموال بالقرب من مكتب البريد في ساحة باب سويقة وسط العاصمة.

وجاء في البلاغ أنّ الوحدة الأمنية المتعهدة بالبحث تولّت القيام بجميع الأعمال الفنية المستوجبة بمسرح الواقعة المصرح به من قبل أعوان شركة نقل العملة؛ ليتبين بعد تحريات معمقة أن ثلاثتهم اتفقوا على الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار من بين المبالغ الموجودة بعهدتهم وإخفائه بأحد الأماكن بجهة حي خالد بن الوليد بدوار هيشر منوبة في انتظار تقاسم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، بعد إيهام الوحدات الأمنية أنهم تعرضوا لعملية سطو.

وقالت الوزارة ''إنّ فطنة باحث البداية كشفت المخطط المحكم الذي تم نسجه من قبل الجناة الذين اعترفوا لاحقًا تفصيليًّا بوقائع الجريمة".

وتم على إثر ذلك التحول إلى مكان إخفاء المبلغ المستولى عليه وحجزه كاملًا دون نقصان لدى طرف رابع، في انتظار استكمال بقية الأبحاث بالتنسيق الدائم في جميع المراحل مع النيابة العمومية قصد إتمام ما يتعين قانونًا بخصوص الجناة وكل من سيكشف عنه البحث، حسب نصّ البلاغ.