ما سبب احمرار الوجه عند الشعور بالخجل؟

لكن كيف يحدث اللون الأحمر؟

بحسب المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يقول العلماء إن الجهاز العصبي هو المسؤول عن السلوكيات الإرادية واللاإرادية في جسم الإنسان.

ويعمل الجانب الودي في الجهاز العصبي بشكل لاإرادي ليساعد الإنسان على الاستجابة للمخاطر في البيئة المحيطة.

وفي كتاب "علم التشريح: الجهاز العصبي اللاإرادي"، يقول العلماء إن الجهاز العصبي الودي يطلق إشارات كيميائية لإعداد استجابة دفاعية، فتفرز الغدة الكظرية هرمون الأدرينالين، الذي يعمل على زيادة نبضات القلب، وانقباض الأوعية الدموية، وتوسيع حدقة العين، وإمداد مناطق معينة بمزيد من الدم، لمساعدة الجسم على القيام بأعمال ينتج عنها جهد كالعراك أو الفرار.

وبالعودة لاحمرار الوجه، يقول خبراء علم النفس الفسيولوجي إن عروق الوجه حساسة جدا لإشارات الجهاز العصبي، لأنها تحتوي على عدد كبير من مستقبلات استشعار الأدرينالين، وهذا ما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الوجه في أوقات الانزعجاج أو الخجل.

ولا بد من الإشارة إلى أن بشرة الوجه رقيقة للغاية، الأمر الذي يساعد على ظهور اللون الأحمر بشكل أكثر وضوحا.