تقرير يدين عمرو أديب في تهمة التشهير بـ "طبيبة كفر الدوار"‎

كشف تقرير "الفحص الفني" صحة واقعة الفيديو المرفق بمحضر البلاغ المقدمة من الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ "طبيبة كفر الدوار"، ضد الإعلامي البارز عمرو أديب والتي تتهمه بالسب والتشهير بها خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وأضاف تقرير الفحص الفني، أنه "تم الاطلاع على مقطع الفيديو المرفق بالمحضر وتبين صحته وعدم اجتزائه"، مؤكدًا حدوث "السب والتشهير بحق طبيبة كفر الدوار من قبل الإعلامي عمرو أديب خلال إحدى حلقات برنامج تلفزيوني".

وسبق أن هاجم عمرو أديب بشكل انفعالي وحاد الطبيبة المشار إليها بعد أن أثارت جدلا واسعا وانتقادات، حيث ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو وهي تتحدث عن تفاصيل حالات نسائية مرضية قامت بعلاجها، على نحو اعتبره كثيرون "مخالفة لميثاق الشرف المهني وتشهيرا بالمرضى".

وقررت محكمة مصرية، في أبريل الماضي، معاقبة الدكتورة وسام شعيب، بوقفها عن العمل لمدة 6 أشهر، بتهمة إفشاء أسرار المرضى، فيما وجهت النيابة العامة إليها 3 تهم، هي: "التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وكذلك نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف المجتمع".

وجاء في البلاغ المقدم من وسام شعيب ضد عمرو أديب أن "المشكو في حقه تعدى علنًا على الطبيبة بألفاظ نابية ماسة بالشرف والاعتبار، مع التشهير بسمعتها واحتقارها وإيذائها نفسيا ومعنويا أمام جموع الشعب المصري والوطن العربي والعالم عبر قناة يشاهدها الملايين"، وفق ما جاء في البلاغ.

وأضاف البلاغ أن "أديب استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، ووجه عبارات سب وقذف وتشهير وتهديد".

ومن ناحيتها، استدعت، أمس السبت، جهات التحقيق المصرية عمرو أديب، لسماع أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه من جانب وسام شعيب، كما تسلمت التقرير الفني الصادر عن "الإذاعة والتلفزيون"، فيما لم يصدر عن أديب أي تعليق حتى الآن.