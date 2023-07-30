"المرهقون".. فيلم يمني يحصد جائزة "مهرجان دربان السينمائي"
حصد فيلم "المرهقون" للمخرج اليمني عمرو جمال جائزة جديدة من "مهرجان دربان السينمائي الدولي" في دورته الـ 44، التي اختتمت أعمالها اليوم الأحد في جنوب أفريقيا.
ومنحت لجنة تحكيم المهرجان، الذي ينظمه مركز الفنون الإبداعية في جامعة كوازولو ناتال، جائزة أفضل سيناريو لكاتبي الفيلم مازن رفعت وعمرو جمال.
وتنافس 20 فيلماً ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل في المهرجان، الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 30 يوليو/تموز الجاري، في مدينة دربان الساحلية.
وقال مازن رفعت، لوكالة "رويترز"، إن هذه أحدث جائزة دولية لصناع الفيلم الذي نال خلال هذا العام جائزة التحكيم الخاصة من مهرجان تايبه السينمائي، وجائزة من مهرجان بلنسية، وجائزتين من مهرجان برلين.
والفيلم بطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وإسلام سليم ورؤى الهمشري وعمر إلياس، وتدور أحداثه حول زوجين يعانيان بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن في ظل تربيتهما لثلاثة أطفال.
ومع اكتشاف الزوجة حملها من جديد تبدأ في التفكير بإجهاض نفسها، رغم إدراكها للعواقب الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الفعل.
وهذا هو الفيلم الثاني للمخرج، المولود في مدينة عدن، بعد فيلمه "10 أيام قبل الزفة" الذي لاقى نجاحا جماهيريا عند عرضه في 2018، ونال جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية.