"المرهقون".. فيلم يمني يحصد جائزة "مهرجان دربان السينمائي‎"

حصد فيلم "المرهقون" للمخرج اليمني عمرو جمال جائزة جديدة من "مهرجان دربان السينمائي الدولي" في دورته الـ 44، التي اختتمت أعمالها اليوم الأحد في جنوب أفريقيا.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان، الذي ينظمه مركز الفنون الإبداعية في جامعة كوازولو ناتال، جائزة أفضل سيناريو لكاتبي الفيلم مازن رفعت وعمرو جمال.

وتنافس 20 فيلماً ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل في المهرجان، الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 30 يوليو/تموز الجاري، في مدينة دربان الساحلية.