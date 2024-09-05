"مجدداً".. شيرين تتحرك قضائياً ضد روتانا

أقام المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دعوى جديدة ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب استمرارها في حذف أغاني موكلته من على المنصات الإلكترونية.

ويطالب قنطوش في دعواه تعويضاً مالياً قدره عشرة ملايين جنيه مصري، بسبب الضرر المادي الذي تعرضت له شيرين، جراء حذف أغانيها الجديدة من موقع يوتيوب والمنصات الأخرى بسبب شركة روتانا، رغم انتهاء التعاقد بينهما وسدادها للشرط الجزائي بقيمة 8 ملايين جنيه.

وأشار محامي شيرين إلى أن روتانا تطالب بقيمة الشرط الجزائي مرة أخرى، بسبب قيام الأولى بنشر بعض الأغاني عبر المنصات رغم الأزمة القائمة بينهما.

وكانت شيرين أعلنت تصالحها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش، بعد تنحي الأخير عن قضاياها، إثر تصريحات للأولى أدلت بها إلى الإعلامي عمرو أديب قالت فيها إن الجميع، بمن فيهم محاميها، لا يستوعبون تفاصيل أزمتها مع شركة "روتانا".

ونشرت شيرين عبر حساباتها الرسمية صورة تجمعها بالمحامي مع تعليق: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

وقال قنطوش، في بيان مساء الثلاثاء: "إنه تواجد صباح اليوم بالمحكمة للمرافعة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب في قضيتين: الأولى تخص أزمتها مع شركة روتانا، والثانية مع المنتج محمد الشاعر".

وأوضح أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصلت معه، وتم التصالح بينهما بعد ما بدر منها خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، كما أكدت أنها تكن له كل الحب والتقدير، ولن تنسى مواقفه معها في أزماتها.